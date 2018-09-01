На Харківщині – масштабна пожежа: горять десять гектарів лісу

На території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу у Харківській області горить близько 10 гектарів лісової підстилки. До ліквідації займання залучені 140 людей.

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

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1 вересня о 13:00 поблизу с. Гатище та села Огірцеве Вовчанського району на території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу сталося загорання двох осередків лісової підстилки в 8 та 22 кварталах соснового лісу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі рятувальники проводять оборювання осередків пожежі. Основні сили та засоби зосереджені для захисту населених пунктів.

До гасіння пожежі залучені 140 людей, 31 одиниця техніки та пожежний потяг, а також – вертоліт Мі-8, літак АН-32П.

Вертольотом вже скинули 8 тонн води поблизу села Гатище.