На Харківщині чоловік викинув сина з вікна: відомо про стан хлопчика
Вночі 13 січня на Харківщині у селі Башкирівка п'яний батько викинув сина через вікно з четвертого поверху.
Про це повідомляє Нацполіція.
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Правоохоронцям він пояснив, що таке вчинив, бо наснився поганий сон. В той вечір сім'я розпивала спиртне – святкували річницю одруження.
Хлопчик у лікарняній палаті
У поліції ж кажуть, чоловік п'є регулярно. Його затримали й інкримінують замах на вбивство. Також проведуть психіатричну експертизу.
Медики ж шоковані, бо хлопчик дивом залишився неушкодженим.
Дитина взагалі народилася в сорочці. Стан дитини стабільний, має забої м'яких тканин. Якихось серйозних травм у нього не виявлено,
– наголосила заступник головного лікаря лікарні швидкої допомоги Олена Поліщук.
Відеокоментар медпрацівниці лікарні швидкої допомоги:
Нагадаємо, у п'ятницю, 11 січня, у Харкові на голови перехожих упав павільйон. Інцидент трапився близько восьмої години вечора на одному з ринків. Під завалом із металевих риштувань та снігу опинилися троє людей.