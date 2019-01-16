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      На Харківщині чоловік викинув сина з вікна: відомо про стан хлопчика

      2755 Читать новость на русском
      Будинок, у якому живе сім'я
      Будинок, у якому живе сім'я / Скрін з відео

      Вночі 13 січня на Харківщині у селі Башкирівка п'яний батько викинув сина через вікно з четвертого поверху.

      Про це повідомляє Нацполіція.

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      Правоохоронцям він пояснив, що таке вчинив, бо наснився поганий сон. В той вечір сім'я розпивала спиртне – святкували річницю одруження.

      Харків Бпшкирівк чоловік викинув сина з вікна
      Хлопчик у лікарняній палаті

      У поліції ж кажуть, чоловік п'є регулярно. Його затримали й інкримінують замах на вбивство. Також проведуть психіатричну експертизу.

      Медики ж шоковані, бо хлопчик дивом залишився неушкодженим.

      Дитина взагалі народилася в сорочці. Стан дитини стабільний, має забої м'яких тканин. Якихось серйозних травм у нього не виявлено,
      – наголосила заступник головного лікаря лікарні швидкої допомоги Олена Поліщук.

      Відеокоментар медпрацівниці лікарні швидкої допомоги:

      Нагадаємо, у п'ятницю, 11 січня, у Харкові на голови перехожих упав павільйон. Інцидент трапився близько восьмої години вечора на одному з ринків. Під завалом із металевих риштувань та снігу опинилися троє людей.

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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