На Харківщині чоловік викинув сина з вікна: відомо про стан хлопчика

Вночі 13 січня на Харківщині у селі Башкирівка п'яний батько викинув сина через вікно з четвертого поверху.

Про це повідомляє Нацполіція.

Читайте також: На Харківщині у жахливій ДТП загинули четверо людей: фото з місця аварії

Правоохоронцям він пояснив, що таке вчинив, бо наснився поганий сон. В той вечір сім'я розпивала спиртне – святкували річницю одруження.



Хлопчик у лікарняній палаті

У поліції ж кажуть, чоловік п'є регулярно. Його затримали й інкримінують замах на вбивство. Також проведуть психіатричну експертизу.

Медики ж шоковані, бо хлопчик дивом залишився неушкодженим.

Дитина взагалі народилася в сорочці. Стан дитини стабільний, має забої м'яких тканин. Якихось серйозних травм у нього не виявлено,

– наголосила заступник головного лікаря лікарні швидкої допомоги Олена Поліщук.

Відеокоментар медпрацівниці лікарні швидкої допомоги:

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 січня, у Харкові на голови перехожих упав павільйон. Інцидент трапився близько восьмої години вечора на одному з ринків. Під завалом із металевих риштувань та снігу опинилися троє людей.