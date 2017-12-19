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На Харківщині чоловік випадково підстрелив двох юнаків

22:29, 19 грудня 1049 Читать новость на русском
На Харківщині мисливець випадково підстрелив двох хлопців
На Харківщині мисливець випадково підстрелив двох хлопців / Фото з відкритих джерел

18 грудня в Чугуївському районі Харківської області чоловік під час пристрілювання мисливської рушниці поцілив у двох юнаків 17 і 19 років.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

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Зазначається, що 43-річний харків'янин у полі вирішив пристріляти мисливську зброю, на яку мав усі необхідні документи, і зробив кілька пострілів у сторону бетонних плит. У цей час недалеко від цього місця двоє місцевих юнаків збирали металобрухт.

Хлопці отримали численні вогнепальні поранення нижніх кінцівок і плечового суглоба.

"Постраждалих було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні, знадобилося хірургічне втручання. Стан здоров’я 17-річного хлопця стабільний тяжкий, а іншого потерпілого – 19-річного молодика – у тяжкому стані медики транспортували до лікарні міста Харкова", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

Чоловікові затримали та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Зброя
Джерело: 24 Канал
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