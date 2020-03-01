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      На Харківщині чоловік взяв у заручники немовля і погрожував викинути з вікна

      - Читать новость на русском
      На Харківщині чоловік погрожував викинути немовля із вікна / пресслужби ДСНС

      1 березня у місті Балаклія 42-річний чоловік за допомогою погроз і шантажу спробував вирішити конфлікт із дружиною. Він зачинився разом із 11-місячною дитиною у квартирі.

      Усе б нічого, та чоловік почав погрожувати, що викине дитину із вікна на четвертому поверсі. Задля порятунку 11-місячної дитини довелося викликати пожежників зі спецмашиною, повідомляють у пресслужбі місцевого ДСНС.

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      Поліцейські за допомогою драбини вдерлися до квартири та знешкодили шантажера. Чому чоловік вирішив так жорстоко повестися із дитиною, наразі інформації немає. Немовля перебуває у безпеці і йому нічого не загрожує.

       

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Діти і неповнолітні Кримінал Кримінальні новини Новини Харкова Новини України
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