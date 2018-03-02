Надзвичайна подія сталася у селі Івашки Золочівського району Харківської області. Під час дозвілля 12-річна дівчинка потрапила під сніговий завал.

По прибуттю рятувальників, на місці події там вже зібралась велика купа людей, котрі намагались відшукати малу. Рятувальники за кілька хвилин пошукових робіт під двометровим шаром снігу знайшли дитину, але вона не дихала.

Тоді двоє рятувальників почали проводити реанімаційні заходи. За 2 хвилини дихання відновилось і дівчинку підняли на гору, де її вже чекала бригада швидкої медичної допомоги.

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Як згодом стало відомо, дві дівчинки гуляли біля яру. Одна з них стала на край прірви висотою у 20 м, коли стався обвал снігової шапки, і дівчинка впала донизу разом з тонами снігу,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Зараз маленька Світлана у лікарні, у неї несерйозні забиття. Якщо обстеження не виявлять ніяких ускладнень, дівчинку одразу відпустять додому.



На Харківщині дівчинка потрапила під двометровий шар снігу

Коли дитину дістали з-під снігу, вона не дихала, проте рятувальникам вдалося відновити дихання дівчинки