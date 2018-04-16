На Харківщині горить пам'ятка національного значення: фото

У селищі Старий Мерчик Харківської області 16 квітня о 00:01 до пожежної служби надійшла інформація про загоряння у триповерховій нежитловій будівлі колишнього Старомерчицького технікуму ветеринарної медицини.

На місце виклику вирушили 4 оперативні відділення на автоцистернах у складі 20 рятувальників, інформує прес-служба ДСНС. Вони побачили загоряння даху. Загальна площа пожежі становить приблизно 550 квадратних метрів.

Читайте також: В Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

"На гасіння вогню відразу подали 4 пожежні стволи. Складність в ліквідації цієї пожежі полягала у досить тривалому часі вільного горіння (пожежу помітили не відразу), значному поширенні вогню та конструктивними особливостями об’єкту. Перекриття та перегородки у будівлі були дерев’яними, покрівля виконана з металевих листів з дерев'яних конструкцій, сходові марші також дерев’яні", – йдеться у повідомленні.



У ДСНС інформують, що там не було ані внутрішнього, ані зовнішнього протипожежного водогону.



Рятувальники локалізували вогонь о 05:00. Через горіння зруйновано дах та перекриття.



Наразі рятувальні служби продовжують гасити вогонь. Невідомо, що стало причиною пожежі. Загиблих та травмованих не виявлено.



На Харківщині горить пам'ятка національного значення



На Харківщині горить пам'ятка національного значення

До слова, у Маріуполі на проспекті Металургів близько 9:30 години 14 квітня виникла пожежа у 9-поверховому будинку. Через велику задимленість, жителів довелося евакуювати.

Що таке Садиба Шидловських? Це пам'ятка, яка належить до палацово-паркового комплексу Старомерчанської пам’ятки культурної спадщини національного значення. Її збудували на замовлення Григорія Шидловського (1752—1829), який належав до заможної української родини і був віце-губернатором Харківської губернії. До маєтку в стилі класицизму входили також церква, хліви, службові флігелі й парк ландшафтного типу на 69 гектарів.



За часів СРСР у палаці розмістився ветеринарний технікум, який переїхав звідти в 1997 р. Відтоді будівля залишалася занедбана й поступово руйнувалася.