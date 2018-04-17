Вогонь знищив унікальну пам'ятку на Харківщині

Нагадаємо, що у селищі Старий Мерчик Харківської області 16 квітня сталася пожежа. Дві доби палав красивий історичний палац родини козацьких шляхтичів Шидловських.

А все через байдужість чиновників, адже садиба просто стояла відкритою і була такою собі нічліжкою.

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Найдраматичніше в цій ситуації те, що один відомий місцевий історик уже майже 20 років привертав увагу до пам'ятки, а нині йому залишається хіба що оплакувати старовинну красу.



Палац Шидловських на Харківщині

Палацу Шидловських у Старому Мерчику 240 років. Він входить до списку об'єктів культурної спадщини національного значення, і є унікальним палацовим комплексом для всієї лівобережної України. Пожежа, що вирувала тут майже 20 годин, залишилися тільки перегородки кімнат, ані стелі, ані підлог.

Практично зі сльозами на очах на залишки унікального палацу дивиться історик Андрій Парамонов. Чоловік із 1999 року намагається привернути увагу до маєтку. За 20 років спромоглися частково перекрити дах і закласти вікна цеглою. Ще до пожежі тріснула одна зі стін, на даху виросли чималі дерева, а всередині провалилася підлога. У Старому Мерчику кілька разів чекали, що палац усе ж доведуть до ладу – але марно.

Коли припинив роботу технікум, то тут запропонували зробити такий собі культурний центр. Як-то кажуть, будувати нікому не можна, а ламати можна,

– сказала директорка місцевого Будинку культури Марія Загородня.

Місцеві кажуть, що пам'ятка не охоронялася, і зайти туди міг будь-хто. Тож припускають, що будівлю підпалили.

Рятувальники прибули на гасіння опівночі понеділка, 16 квітня, коли вогонь уже охопив увесь дах, перекриття та частину другого поверху. Ліквідували вогонь тільки за добу.



Пожежа в палаці Шидловських

В області чиновники запевняють, що палац не втрачений, і в нього буде майбутнє. Мовляв, допомогло, що у 18 столітті будували на віки.

Конструктивна особливість будівлі така, що ми його безперечно врятуємо і відновимо. Якщо зараз в рамках програми не знайдемо коштів, то ми його відновимо,

– відповів головний архітектор Харківської області Михайло Рабінович.

Історики ж мають зовсім протилежну думку. Вони вважають, якщо будівлею раніше не опікувалися, то і зараз навряд реконструюють. Втім, наразі головне завдання – встановити суму збитків та визначити, що ж стало причиною займання.

Нагадаємо, на місце пожежі в палаці Шидловських вирушили 4 оперативні відділення на автоцистернах у складі 20 рятувальників. Загальна площа пожежі становить приблизно 550 квадратних метрів.