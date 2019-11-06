На Харківщині обстріляли авто активіста: фото

Невідомі з автомобіля обстріляли машину громадського активіста посеред дороги. Інцидент трапився ввечері 5 листопада поблизу села Підсереднє у Харківській області.

Невідомі скоїли декілька пострілів у авто, повідомляє пресслужба поліції. Ніхто не постраждав.

Читайте також: Стрілянина у Харкові: кілер Титов перед загибеллю підпалив власне авто – відео

На місце події одразу виїхала патрульна поліція. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Поліцейські розшукують людей, причетних до стрілянини у авто активіста.



Авто активіста після стрілянини



Активіст не постраждав

Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за замах на умисне вбивство.

Окрім того, у вівторок ввечері, 5 листопада, у Харкові сталася ще одна стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину. Більше – за посиланням.