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      На Харківщині обстріляли авто активіста: фото

      701 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / 5.ua

      Невідомі з автомобіля обстріляли машину громадського активіста посеред дороги. Інцидент трапився ввечері 5 листопада поблизу села Підсереднє у Харківській області.

      Невідомі скоїли декілька пострілів у авто, повідомляє пресслужба поліції. Ніхто не постраждав.

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      На місце події одразу виїхала патрульна поліція. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

      Поліцейські розшукують людей, причетних до стрілянини у авто активіста.

      харківщина авто активісти стрілянина
      Авто активіста після стрілянини

      харківщина авто стрілянина активіст
      Активіст не постраждав

      Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за замах на умисне вбивство.

      Окрім того, у вівторок ввечері, 5 листопада, у Харкові сталася ще одна стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину. Більше – за посиланням.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Авто Новини Харкова Поліція Зброя Кримінальні новини
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