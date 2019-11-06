На Харківщині обстріляли авто активіста: фото
Невідомі з автомобіля обстріляли машину громадського активіста посеред дороги. Інцидент трапився ввечері 5 листопада поблизу села Підсереднє у Харківській області.
Невідомі скоїли декілька пострілів у авто, повідомляє пресслужба поліції. Ніхто не постраждав.
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На місце події одразу виїхала патрульна поліція. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Поліцейські розшукують людей, причетних до стрілянини у авто активіста.
Авто активіста після стрілянини
Активіст не постраждав
Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за замах на умисне вбивство.
Окрім того, у вівторок ввечері, 5 листопада, у Харкові сталася ще одна стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину. Більше – за посиланням.
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