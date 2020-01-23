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      На Харківщині обвалилась стіна будинку: загинув чоловік

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      У будинку стався обвал – загинула людина / ДСНС

      Під Харковом в одноповерховій покинутій будівлі обвалилась стіна. В цей момент в будинку перебували люди.

      У селищі Шевченкове в покинутій будівлі стався обвал, коли люди намагались розібрати цегляну стіну. Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

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      Жертвою обвалу став 53-річний чоловік, ще один 38-річний – постраждав і зараз перебуває в лікарні з переломом ноги.

      обвал стіни Харків
      Обвал стіни на Харківщині, загинув чоловік / Фото: ДСНС

      Щоб витягнути тіло загиблого було залучено 5 чоловік особового складу ДСНС та спеціальна техніка.

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      Теги: Кримінал
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