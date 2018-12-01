На Харківщині пасажирській потяг протаранив вантажівку: фото вщент розтрощеного авто
У суботу, 1 грудня, біля селища Малинівка, що у Харківській області, на переїзді зіткнулись вантажівка і пасажирський потяг Лисичанськ – Ужгород. Від автівки залишилась тільки купа брухту.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області.
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На Харківщині потяг влетів у вантажівку
На щастя, ніхто не постраждав. На момент аварії водія в машині не було. Чому його авто перебувало на колії на момент зіткнення з потягом – з'ясовується.
На Харківщині потяг влетів у вантажівку
Після аварії пасажирів на вулицю не випускали.
На Харківщині потяг влетів у вантажівку
Загалом, через інцидент потяг затримався майже на півтори години.
На Харківщині потяг влетів у вантажівку
На Харківщині потяг влетів у вантажівку