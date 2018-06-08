На Харківщині пенсіонер кілька днів тримав 9-річну дівчину в зачиненій котельні: фото

У Куп’янському районі, що на Харківщині 67-річний пенсіонер закрив 9-річну дівчинку в приміщенні котельні

Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області.

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"7 червня до поліції звернулася 30-річна жителька Куп’янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері зникла її малолітня донька. За її словами, дівчинка може бути у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину та купував їй продукти", – йдеться у повідомлені.



7 червня до поліції звернулася 30-річна жителька Куп’янського району

Як з’ясували правоохоронці, можливий викрадач дитини, про якого розповіла мати дівчинки, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх. За місцем роботи чоловіка поліцейські виявили зачинену у приміщенні котельні дитину.



Чоловік зачинив дитину у приміщенні котельні

"Умови, в яких її тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців", – заявили у поліції.



Умови нажахали навіть досвідчених правоохоронців

На підприємстві, де чоловік працює охоронцем, про його кримінальне минуле знали, але не думали, що він знову візьметься за старе. Свою роботу чоловік виконував старанно, вважався досвідченим та сумлінним працівником із 30-річним стажем.



Пенсіонер закрив 9-річну дівчинку в приміщенні котельні

Дівчинку передали матері, з нею працюють лікарі та психологи. Слідчі вже поспілкувалися із дитиною, її свідчення стали підставою для відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Чоловіку також інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.