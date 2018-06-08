16:15
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

На Харківщині пенсіонер кілька днів тримав 9-річну дівчину в зачиненій котельні: фото

275 Читать новость на русском
Чоловік закрив дитину у котельні
Чоловік закрив дитину у котельні / hk.npu.gov.ua

У Куп’янському районі, що на Харківщині 67-річний пенсіонер закрив 9-річну дівчинку в приміщенні котельні

Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області.

Читайте також: У Харкові третій день поспіль "мінують" п'ять бізнес-центрів

"7 червня до поліції звернулася 30-річна жителька Куп’янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері зникла її малолітня донька. За її словами, дівчинка може бути у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину та купував їй продукти", – йдеться у повідомлені.


7 червня до поліції звернулася 30-річна жителька Куп’янського району

Як з’ясували правоохоронці, можливий викрадач дитини, про якого розповіла мати дівчинки, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх. За місцем роботи чоловіка поліцейські виявили зачинену у приміщенні котельні дитину.


Чоловік зачинив дитину у приміщенні котельні

"Умови, в яких її тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців", – заявили у поліції.


Умови нажахали навіть досвідчених правоохоронців

На підприємстві, де чоловік працює охоронцем, про його кримінальне минуле знали, але не думали, що він знову візьметься за старе. Свою роботу чоловік виконував старанно, вважався досвідченим та сумлінним працівником із 30-річним стажем.


Пенсіонер закрив 9-річну дівчинку в приміщенні котельні

Дівчинку передали матері, з нею працюють лікарі та психологи. Слідчі вже поспілкувалися із дитиною, її свідчення стали підставою для відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Чоловіку також інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

 

Теги: Новини України Новини Харкова Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 94
Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
сьогодні, 15:01 Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
Наталія Лебідь 927
Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
сьогодні, 13:01 Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
Катерина Петренко 651
"Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
сьогодні, 12:00 "Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
Андрій Вігірінський 735
Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
сьогодні, 11:02 Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
Євгенія Мазур 1605
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук