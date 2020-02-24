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      На Харківщині перекинулася фура зі свинями: є постраждалий – фото, відео

      - Читать новость на русском
      У Харківській області перевернулася фура зі свинями

      У Чугуївському районі Харківської області перевернулася вантажівка, яка перевозила 180 свиней. У результаті частина тварин загинула. А 19-річний пасажир фури госпіталізований із травмами.

      Про прикрий інцидент на Харківщині інформує пресслужба Нацполіції.

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      Вантажівка DAF із напівпричепом, яка перевозила 180 свиней, перекинулася 24 лютого у селі Коробочкиному Чугуївського району Харківської області,
      – йдеться в повідомленні.

      фура перекинулася
      На Харківщині перекинулася фура зі свинями / Сайт Нацполіції

      У результаті аварії 19-річний пасажир фури отримав травми. Його госпіталізували у місцеву лікарню. Крім того, загинула частина свиней.

      За інформацією поліції, ДТП трапилася через те, що 32-річний водій вантажівки не впорався з керуванням.

      дтп зі свинями
      Постраждав пасажир фури, загинула частина свиней / Сайт Нацполіції

      На Харківщині перевернулася фура зі свинями: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Світ тварин Транспорт Надзвичайні ситуації Постраждалі Поліція Новини Харкова
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