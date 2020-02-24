На Харківщині перекинулася фура зі свинями: є постраждалий – фото, відео

У Чугуївському районі Харківської області перевернулася вантажівка, яка перевозила 180 свиней. У результаті частина тварин загинула. А 19-річний пасажир фури госпіталізований із травмами.

Про прикрий інцидент на Харківщині інформує пресслужба Нацполіції.

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Вантажівка DAF із напівпричепом, яка перевозила 180 свиней, перекинулася 24 лютого у селі Коробочкиному Чугуївського району Харківської області,

– йдеться в повідомленні.



На Харківщині перекинулася фура зі свинями / Сайт Нацполіції

У результаті аварії 19-річний пасажир фури отримав травми. Його госпіталізували у місцеву лікарню. Крім того, загинула частина свиней.

За інформацією поліції, ДТП трапилася через те, що 32-річний водій вантажівки не впорався з керуванням.



Постраждав пасажир фури, загинула частина свиней / Сайт Нацполіції

На Харківщині перевернулася фура зі свинями: дивіться відео