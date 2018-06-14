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На Харківщині поліцейський зупинив порушника пострілом

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Поліцейський двічі вистрілив у колесо автомобіля, щоб зупинити водія
Поліцейський двічі вистрілив у колесо автомобіля, щоб зупинити водія / pressjfo.news

Правоохоронці на блокпості в Харківській області, що знаходиться на кордоні проведення Операції об'єднаних сил, застосували табельну зброю для того, щоб зупинити водія, що хотів прорватися через лінію охорони.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

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Інцидент трапився 13 червня увечері. Автомобіль Toyota Camry наблизився до блокпосту, правоохоронці попросили водія пройти стандартні процедури перевірки документів та транспортного засобу.

Зазначається, що водій проігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та порушивши правила і розмітку, збільшив швидкість і намагався покинути територію блокпосту.

Рішучими діями із застосуванням штатного озброєння працівники поліції зі складу Об'єднаних сил зупинили спробу безконтрольного в’їзду через блокпост в район проведення операції,
– йдеться у повідомленні.

Для зупинки водія правоохоронці зробили попереджувальний постріл вгору. Однак водій зупинився лише після двох прицільних влучань в колесо автомобіля.

поліція, потсріл, блокпост
Поліцейський зупинив водія прицільними пострілами у колесо автівки

Прес-служба інформує, що водій та пасажири передані до рук відповідних органів, де проводиться поглиблена перевірка їх діяльності.

Командуючий об’єднаних сил Сергій Наєв вирішив нагородити правоохоронця за припинення правопорушення.

Теги: Новини України Новини Харкова Поліція Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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