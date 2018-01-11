На Харківщині п'яний хлопець влаштував стрілянину після сварки з дівчиною
У місті Дергачі під Харковом 24-річний хлопець у стані алкогольного сп'яніння влаштував на вулиці стрілянину.
Про це повідомляє поліція Харківщини у Facebook.
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Зазначається, що зранку 10 січня до поліції звернувся місцевий житель, який розповів, що побачив на вулиці невідомого молодого хлопця, який зі зброї стріляв у різні сторони.
Хулігана знайшли на залізничній зупинці. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння і намагався чинити опір, коли патрульні вилучали у нього зброю. Як з'ясувалося, 24-річний хлопець знаходився в Дергачах у знайомої. Потім між ними виникла сварка і він пішов до залізничного вокзалу, а по дорозі зробив кілька пострілів з мисливського карабіну,
– йдеться у повідомленні.
За словами поліцейських, у результаті інциденту ніхто не постраждав. У скоєнні злочину затримали 24-річного жителя селища Козача Лопань.
Правоохоронці вилучили речові докази та встановили, що зброя, з якої хлопець здійснював постріли, зареєстрована та належить його батькові.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", що карається від 3 до 7 років позбавлення волі.