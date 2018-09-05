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На Харківщині рекордна спека за 170 років, через яку страждає врожай

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Харківщина потерпає від рекордної посухи, якої не було в області майже 170 років. І якщо містянам аномально висока температура додає незручностей і робить заручниками кондиціонерів, то аграрії б'ють на сполох.

Опадів випало менше ніж 2% від місячної норми. Тим часом максимальна позначка на термометрі сягала 34 градусів.

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Останній дощ на Харківщині був у липні. Такі погодні рекорди неабияк нашкодили аграріям. Соя мала стояти ще місяць зеленою, але пожовкла, а тому зібрані обсяги будуть значно меншими.

Цього року вона начебто і пішла в ріст, непогане зростання, і зав'язь у неї пішла, і цвітіння було гарне, але за рахунок посухи, вона починає скидати квіточки,
– сказав аграрій Олександр Вотченко.

Господарники починають переживати за врожай наступного року. Кажуть, земля пересохла вже більше ніж на метр вглиб. Перед посівом озимини треба обробити поле, а цього просто не можуть зробити.

Аби бодай якось глибше влізти в землю, аграрії на плуги наварюють додаткові металеві пластини.

Синоптики обіцяють, що спека на Харківщині почне спадати вже за тиждень, але омріяний дощ піде не раніше 10 вересня. А ось коли чекати селянам зливи, сказати не можуть навіть у довгостроковому прогнозі.

Теги: Новини України Новини Харкова Спека в Україні
Джерело: 24 канал
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