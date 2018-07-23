11:09
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Харківщині СБУ попередила діяльність торговців кокаїном: відео

292 Читать новость на русском
Наркоділки організували поставки кокаїну з однієї із країн Європи
Наркоділки організували поставки кокаїну з однієї із країн Європи / ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки Укаїни разом з працівниками обласної прокуратури викрили та блокували діяльність транснаціонального організованого угруповання торговців кокаїном.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте також: На Закарпатті поліція влаштувала погоню зі стріляниною за групою наркоторговців

Зазначається, що оперативники СБУ провели багатоетапну операцію під час якої встановили, що наркоділки організували контрабандні поставки кокаїну з однієї із країн Європи, який збували великими партіями в Україні.

Співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові одного з учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків на суму тридцять тисяч євро. У наркоділка вилучено три поліетиленові пакети з кокаїном загальною вагою понад триста грамів,
– йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що вартість усієї вилученої під час спецоперації партії наркотиків за цінами "чорного ринку" становить майже півтора мільйона гривень.

Наразі слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками статті 305 (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та статті 307 (збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання, щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться відео: СБУ блокувала діяльність торговців кокаїном

 

Теги: Новини України СБУ Новини Харкова Наркотики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
164
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 403
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
сьогодні, 08:04 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
2070
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 705
Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
22 липня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
2933
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
НАТО не збирається втручатись у конфлікт на Донбасі
 13 березня 2015 , 23:57
Людей вносять у списки на місці, на дільницях — "правильні" зразки бюлетенів, — Крим-SOS
 16 березня 2014 , 14:09
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук