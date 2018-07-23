На Харківщині СБУ попередила діяльність торговців кокаїном: відео

Співробітники Служби безпеки Укаїни разом з працівниками обласної прокуратури викрили та блокували діяльність транснаціонального організованого угруповання торговців кокаїном.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Зазначається, що оперативники СБУ провели багатоетапну операцію під час якої встановили, що наркоділки організували контрабандні поставки кокаїну з однієї із країн Європи, який збували великими партіями в Україні.

Співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові одного з учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків на суму тридцять тисяч євро. У наркоділка вилучено три поліетиленові пакети з кокаїном загальною вагою понад триста грамів,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що вартість усієї вилученої під час спецоперації партії наркотиків за цінами "чорного ринку" становить майже півтора мільйона гривень.

Наразі слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками статті 305 (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та статті 307 (збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання, щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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