На Харківщині сильна злива повністю знищила дорогу: фото та відео з місця події

У Чугуєві Харківської області сильна злива, яка пройшла 20 травня, повністю розмила проїжджу частину на одній з вулиць міста.

Про це повідомили місцеві жителі у Facebook.

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Згідно з опублікованими фотографіями та відео, сильний дощ розмив асфальт, а також ґрунт під дорожнім покриттям. До речі, тепер зазначена вулиця нагадує русло гірської річки або водоспад.

Чугуївський водоспад – знахідка для туриста! Просто жесть! Дана подія сталася на вулиці Кожедуба,

– написав автор публікації Михайло.

А в коментарях місцеві мешканці зазначили, що тепер проїжджою частиною вулиці пересуватися не зможуть ні автомобілі, ні пішоходи.

Відео очевидця з місця події на Харківщині

Нагадаємо, 18 травня у Харкові пройшли шалені зливи і град. В результаті столиця Слобожанщини перетворилася на Венецію, оскільки на центральних вулицях утворилися великі потоки води.