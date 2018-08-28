11:36
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На Харківщині місцевому активісту підпалили машину

123 Читать новость на русском

На Харківщині невідомі підпалили машину місцевому активісту та добровольцю. Анатолій Банген пройшов АТО як добробатівець, власноруч робив бронежилети для бійців, а зараз є районним депутатом і бореться з корупцією в Дергачах. Чоловік переконаний, підпал став помстою за його діяльність.

Анатолій Банген відомий у Дергачах доброволець, волонтер і активіст. У 51 рік він пішов у добровольчий батальйон. Повернувшись з війни, почав робити бійцям бронежилети найвищого 5-го класу захисту. Сам виточував пластини і відправляв їх на передову.

Читайте також: У Чернівцях рятувальники шукають підлітка, який зник безвісти

На день незалежності активіст поїхав у Київ отримати нагороди від батальйонів і орден від волонтерів. А вже 25 серпня, коли повернувся з Києва додому, йому підпалили машину. 

У Дергачеві саме тривали святкування дня міста. Сусіди переконані: зловмисники навмисно спланували дату нападу. Хотіли залишитися непомітними. 

Анатолій Банген переконаний, підпал – це відповідь на його розслідування. Він бореться з хабарництвом у лікарнях і навчальних закладах. Окрім того, разом із територіальною обороною активіст неодноразово зупиняв незаконну вирубку дубів поблизу міста. А нещодавно взявся аналізувати результати капітального ремонту місцевих доріг. На роботи витратили майже мільйон гривень. Однак, за підрахункам Анатолія Бангена, насправді ці роботи коштували значно дешевше, та й зробили їх не повністю. 

Хто і чому, підпалив автівку депутата, зараз встановлює поліція. За це зловмиснику загрожує від 3 до 15 років позбавленням волі. Чоловік говорить, що до підпалу неодноразово чув погрози по телефону та в соцмережах.

Нагадаємо, Україною з початку року прокотилася хвиля нападів на активістів. На початку літа на Харківщині знайшли повішеним актикорупціонера Миколу Бичка. Його друзі переконані: це не було самогубство. Місяць тому у Бердянську вбили ветерана та активіста Віталія Олешка. У той же день кислотою у Херсоні облили Катерину Ганзюк. Лише за 18 рік офіційно зареєстрували більше десятка постраждалих. Однак, ні в Києві, ні у регіонах правоохоронці не спромоглися довести справи до кінця.

Теги: Новини України Новини Харкова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
сьогодні, 11:01 "Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
Юлія Ліпенцева
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Ірина Полицька
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Президент УЄФА: Фінал Ліги чемпіонів буде чудовим святом у прекрасному Києві
 21 жовтня 2016 , 11:06
У Шальке пояснили, чому Коноплянка не грає
 13 квітня , 17:20
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук