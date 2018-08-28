На Харківщині місцевому активісту підпалили машину

На Харківщині невідомі підпалили машину місцевому активісту та добровольцю. Анатолій Банген пройшов АТО як добробатівець, власноруч робив бронежилети для бійців, а зараз є районним депутатом і бореться з корупцією в Дергачах. Чоловік переконаний, підпал став помстою за його діяльність.

Анатолій Банген відомий у Дергачах доброволець, волонтер і активіст. У 51 рік він пішов у добровольчий батальйон. Повернувшись з війни, почав робити бійцям бронежилети найвищого 5-го класу захисту. Сам виточував пластини і відправляв їх на передову.

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На день незалежності активіст поїхав у Київ отримати нагороди від батальйонів і орден від волонтерів. А вже 25 серпня, коли повернувся з Києва додому, йому підпалили машину.

У Дергачеві саме тривали святкування дня міста. Сусіди переконані: зловмисники навмисно спланували дату нападу. Хотіли залишитися непомітними.

Анатолій Банген переконаний, підпал – це відповідь на його розслідування. Він бореться з хабарництвом у лікарнях і навчальних закладах. Окрім того, разом із територіальною обороною активіст неодноразово зупиняв незаконну вирубку дубів поблизу міста. А нещодавно взявся аналізувати результати капітального ремонту місцевих доріг. На роботи витратили майже мільйон гривень. Однак, за підрахункам Анатолія Бангена, насправді ці роботи коштували значно дешевше, та й зробили їх не повністю.

Хто і чому, підпалив автівку депутата, зараз встановлює поліція. За це зловмиснику загрожує від 3 до 15 років позбавленням волі. Чоловік говорить, що до підпалу неодноразово чув погрози по телефону та в соцмережах.

Нагадаємо, Україною з початку року прокотилася хвиля нападів на активістів. На початку літа на Харківщині знайшли повішеним актикорупціонера Миколу Бичка. Його друзі переконані: це не було самогубство. Місяць тому у Бердянську вбили ветерана та активіста Віталія Олешка. У той же день кислотою у Херсоні облили Катерину Ганзюк. Лише за 18 рік офіційно зареєстрували більше десятка постраждалих. Однак, ні в Києві, ні у регіонах правоохоронці не спромоглися довести справи до кінця.