На Харківщині сталася серйозна ДТП за участю поліції: фото
На Харківщині у місті Валки на трасі Київ-Харків – Довжанський сталася аварія за участю співробітників поліції. У результаті троє правоохоронців віком від 40 до 45 років постраждали. Інцидент трапився близько 13:30 22 грудня.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області, усіх правоохоронців з травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано до Валківської районної лікарні.
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У результаті ДТП на Хапківщині травми різного ступення тяжкості отримали троє правоохоронців
Щодо самої ДТП, то попередньо автомобіль ВАЗ-2106 з причепом повертав ліворуч у бік автозаправної станції. Проте зіштовхнувся з службовим автомобілем Mitsubishi Outlander. Поліцейська машина рухалася у зустрічному напрямку.
Зауважимо, що постраждав також 51-річний водій ВАЗу. Його також з травмами доправили до Валківської районної лікарні.
Машина поліції зіштовхнулася з автомобілем ВАЗ: водій останнього також потрапив до лікарні
Інформація про ДТП зареєстровали у Валківському відділі поліції. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
До слова, у середині листопада в Маріуполі на Донеччині з легковиком зіштовхнувся автомобіль Патрульної поліції. У результаті двоє правоохоронців отримали травми: в одного – травма голови, а у його напарниці – перелом ноги.
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