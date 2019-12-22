На Харківщині сталася серйозна ДТП за участю поліції: фото

На Харківщині у місті Валки на трасі Київ-Харків – Довжанський сталася аварія за участю співробітників поліції. У результаті троє правоохоронців віком від 40 до 45 років постраждали. Інцидент трапився близько 13:30 22 грудня.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області, усіх правоохоронців з травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано до Валківської районної лікарні.

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У результаті ДТП на Хапківщині травми різного ступення тяжкості отримали троє правоохоронців

Щодо самої ДТП, то попередньо автомобіль ВАЗ-2106 з причепом повертав ліворуч у бік автозаправної станції. Проте зіштовхнувся з службовим автомобілем Mitsubishi Outlander. Поліцейська машина рухалася у зустрічному напрямку.

Зауважимо, що постраждав також 51-річний водій ВАЗу. Його також з травмами доправили до Валківської районної лікарні.



Машина поліції зіштовхнулася з автомобілем ВАЗ: водій останнього також потрапив до лікарні

Інформація про ДТП зареєстровали у Валківському відділі поліції. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До слова, у середині листопада в Маріуполі на Донеччині з легковиком зіштовхнувся автомобіль Патрульної поліції. У результаті двоє правоохоронців отримали травми: в одного – травма голови, а у його напарниці – перелом ноги.