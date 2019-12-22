22:27
22 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      На Харківщині сталася серйозна ДТП за участю поліції: фото

      11
      На Харківщині легковик влетів у машину поліції: постраждали троє поліцейських / Прес-служба Нацполіції

      На Харківщині у місті Валки на трасі Київ-Харків – Довжанський сталася аварія за участю співробітників поліції. У результаті троє правоохоронців віком від 40 до 45 років постраждали. Інцидент трапився близько 13:30 22 грудня.

      Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області, усіх правоохоронців з травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано до Валківської районної лікарні.

      Радимо ознайомитися! Смертельні та шокуючі: найгучніші ДТП у 2019 році

      Поліція, ДТП, Харківщина, поліція, Київ, Харків-Довжанський, Валки, потерпілі
      У результаті ДТП на Хапківщині травми різного ступення тяжкості отримали троє правоохоронців  

      Щодо самої ДТП, то попередньо автомобіль ВАЗ-2106 з причепом повертав ліворуч у бік автозаправної станції. Проте зіштовхнувся з службовим автомобілем Mitsubishi Outlander. Поліцейська машина рухалася у зустрічному напрямку.

      Зауважимо, що постраждав також 51-річний водій ВАЗу. Його також з травмами доправили до Валківської районної лікарні.

      Поліція, ДТП, Харківщина, поліція, Київ, Харків-Довжанський, Валки, потерпілі
      Машина поліції зіштовхнулася з автомобілем ВАЗ: водій останнього також потрапив до лікарні 

      Інформація про ДТП зареєстровали у Валківському відділі поліції. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      До слова, у середині листопада в Маріуполі на Донеччині з легковиком зіштовхнувся автомобіль Патрульної поліції. У результаті двоє правоохоронців отримали травми: в одного – травма голови, а у його напарниці – перелом ноги.

      Топ-10 непотрібних аналізів, від яких варто відмовитись
      сьогодні
      6410
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Постраждалі ДТП за участю поліції Аварії та ДТП Поліція Новини Харкова Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:01 Головні новини 22 грудня: вибори в ОТГ, можливий зрив обміну полоненими і "святкові" черги
      Ірина Вихрущ 129
      сьогодні , 22:00 Оголошена війна опозиції, роздор у справі Шеремата та темне майбутнє "Газпрому": блоги тижня
      Блоги тижня 164
      сьогодні , 21:00 Розслідування вбивства Шеремета: справа в будь-якому випадку закінчиться погано
      Леонід Остальцев 850
      сьогодні , 20:10 Найсмішніші меми тижня: Аваков б'є двічі, ісконно рузькі болота Путіна, вижити після
      Василь Денисюк 1919
      сьогодні , 19:30 Кого Україна віддасть Росії в обміні полоненими, наслідки демонізації ветеранів – відео тижня
      Северин Трач 588
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук