На Харківщині трактор комунальників протаранив сім автівок та машину поліцейських: фото

20 листопада у місті Ізюм, що на Харківщині, сталася ДТП за участі трактора комунальників та декількох легкових автівок. Інцидент трапився вранці на вулиці Гагаріна.

Про це інформує прес-служба Нацполіції області.

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Водій трактору комунального підприємства, посипаючи дорогу, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на сім легкових автомобілів та припаркований на узбіччі службовий автомобіль "ВАЗ" Ізюмського відділу поліції,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, в результаті цієї автопригоди ніхто із громадян не постраждав, а ось автівки зазнали механічних пошкоджень. За результатом обстеження на стан алкогольного сп’яніння, водій трактору був тверезий.

Як видно з фото, на момент аварії в Ізюмі тривав снігопад.



Трактор комунальників протаранив відразу декілька машин

Наразі у поліції вирішують питання щодо кваліфікації справи за Кримінальним кодексом України.



Незвична ДТП в Ізюмі: трактор комунальників в'їхав у декілька автівок