На Харківщині трапилася смертельна аварія за участю авто поліції: фото з місця ДТП
У суботу ввечері, 9 червня, у місті Ізюм під Харковом у провулку Залікарняному трапилася ДТП за участю авто поліції. Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Правоохоронці уточнили, що загиблим виявився 25-річний водій BMW. А постраждалі внаслідок аварії 24- та 25-річний пасажири у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні.
Читайте також: Смертельна ДТП у Запоріжжі: двоє людей загинуло, троє – у критичному стані
За інформацією поліції, що водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з автомобілем Ізюмського відділу поліції.
Наразі вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі