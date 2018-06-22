На Харківщині у жахливій ДТП загинула молодь: фото з місця події
У четвер, 21 червня, в Харківській області неподалік села Кругляківка на залізничному перегоні мотоцикл в'їхав у поїзд, внаслідок чого загинули молоді хлопець і дівчина.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
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"На залізничному переїзді сталось зіткнення електропоїзду сполученням "Святогірськ-Купянськ-Вузловий" під керуванням 37–річного машиніста з мотоциклом "Ява". Внаслідок ДТП 26-річний водій та 24-річна пасажирка транспортного засобу отримали травми, несумісні з життям", – йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
На Харківщині у ДТП з поїздом загинули молоді хлопець і дівчина