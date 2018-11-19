На Харківщині ведмідь атакував жінку на базі відпочинку

В Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку, жінку госпіталізували з переломом стегна та укусом ноги.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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У селищі міського типу Старий Салтів на 53-річну працівницю, яка прибирала територію бази відпочинку, напав ведмідь. Зокрема, зазначається, що жінка забула зачинити клітку, тому ведмідь зміг з неї вийти без жодних проблем.

Після нападу, 53-річну працівницю доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з переломом стегна та укусом ноги.

Поліція зареєструвала факт події в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Нагадаємо, що нещодавно у Канаді двоє чорних ведмедів видерлися на електричний стовп та, обнявши його, заснули. Рятувальники вже розгорнули спецоперацію із порятунку звірів, проте тварини злізли самі.