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      На Харківщині ведмідь атакував жінку на базі відпочинку

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      В Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку
      В Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку / Фото з відкритих джерел

      В Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку, жінку госпіталізували з переломом стегна та укусом ноги.

      Про це повідомляє поліція Харківської області.

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      У селищі міського типу Старий Салтів на 53-річну працівницю, яка прибирала територію бази відпочинку, напав ведмідь. Зокрема, зазначається, що жінка забула зачинити клітку, тому ведмідь зміг з неї вийти без жодних проблем.

      Після нападу, 53-річну працівницю доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з переломом стегна та укусом ноги.

      Поліція зареєструвала факт події в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

      Нагадаємо, що нещодавно у Канаді двоє чорних ведмедів видерлися на електричний стовп та, обнявши його, заснули. Рятувальники вже розгорнули спецоперацію із порятунку звірів, проте тварини злізли самі.

      Теги: Жертви Новини України Поліція Новини Харкова світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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