На Харківщині відкрили незвичайний музей, присвячений війні на Донбасі

Музей працює у звичайній сільській школі поблизу Чугуєва. Небайдужі місцеві мешканці кілька років звозили туди воєнні артефакти з Донбасу та майстрували саму експозицію. Тепер же пропонують владі запозичити цей досвід для відкриття подібних музеїв по всій країні.

Андрій Пазій, громадський активіст, розповів, що 170 дітей, які навчаються у школі, де працює музей – це якраз діти, батьки яких або зараз перебувають на території ООС, або були раніше в АТО чи учасниками бойових дій. Тож цей музей створювали передусім у честь тих, хто захищає Батьківщину, хто служив або служить у лавах Збройних сил України.

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Серед експонатів музею – гільзи, шматки боєприпасів, речі військових, прапори та навіть імпровізований бліндаж.



Імпровізований бліндаж у музеї на Харківщині

Кілька років волонтерської діяльності та досвід бойових дій стали основою такої експозиції. Ідея волонтерів та військових одразу зацікавила місцеву школу.

Як навчити дітей любити свою країну, якщо не навчити любити тих, хто її захищає? Розповіді про ці експонати дітям дуже подобаються. Особливо цікаво їм торкнутися до них власноруч,

– повідомила заступник директора Башкирівської школи Євгенія Воронова.

Окрім артефактів війни, усі стіни тут – в сотнях фотографій бійців та потрощеного Донбасу.



Ці фотографії зробив журналіст і фотограф Юрій Ворошилов

Фотограф Юрій Ворошилов, автор багатьох фото на виставкових стендах, не надто розуміє, чому такою справою займаються волонтери, а не держава.

Найдивніше для мене як журналіста, що в нашій Україні інформаційну війну віддали у відання громадських організацій, хоч це дуже професійна, дуже серйозна робота. От наш суді, кажуть, дев'ять мільярдів витратив на інформаційні кампанії,

– зазначив Ворошилов.

І тепер автори музею пропонують державі свою допомогу.



Фотографії у музеї на Харківщині

Один з волонтерів, Сергій, розповів, що мета доброчинців – досягти того, щоб "маленький, але вагомий" досвід створення музею використали і в інших регіонах країни.

Ми не мали на меті когось повчати, показувати, як це потрібно робити, але ми готові надати теоретичну допомогу,

– наголосив Сергій.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, що МОН та УЦЯО розробили додаткові умови реєстрації та участі в ЗНО абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму, а також учасників антитерористичної операції.