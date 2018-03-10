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На Харківщині відтворили бій Другої світової війни за селище Соколово: видовищне відео

15:48, 10 березня 467 Читать новость на русском

На Харківщині на кілька годин повернулися в часи Другої світової війни. Українці, чехи, словаки та білоруси реконструювали бій за Соколове.

У 1943-му році за українське селище віддали життя більше сотні військових. На смерть стояли 4 доби представники кількох народів. Хоча і театральний, але видовищний бій став вдвічі символічним, адже тепер всього за 300 кілометрів українці знову захищають свою свободу від окупантів.

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75-та річниця бою знову зібрала на Харківщині чехів, словаків, білорусів і десяток історико-патріотичних клубів із усієї України. Росіян на реконструкції немає. Чехи ж прибули делегацією з понад 200 людей на чолі з міністром оборони.

Це важливо і для нашої країни, і для вашої. Тому влада Чехії вирішила відправити особисто міністерку оборони, щоб підкреслити вагу цих дати і місця. Повагу до них. Минуло 75 років, тоді ситуація була зовсім інша. І жодних паралелей між тим, що було, і тим, що відбувається зараз в Україні, провести не можна,
– зазначила міністерка оборони Чехії Карла Шлехтова.

Бій йшов буквально за кожну оселю. Тут з'явилися і загинули чеські герої, іменами яких названі вулиці Харкова. Тут, кажуть нащадки чеських воїнів, народилася їхня сучасна армія.

Реконструкцію під Соколовим проводять не вперше. Для місцевих цей бій – це історії дідів. Для приїжджих – непересічна подія з раритетною зброєю та можливістю сфотографуватися.

Трохи інакше на реконструкцію дивляться члени місцевої територіальної оборони. Кажуть, українці мають нарешті почати разом із дідами шанувати і свою націю. Тому захід пройшов без забороненої радянської символіки.

Була задача вийти сюди і охороняти цей захід, щоб був спокій. Але я вважаю, що має бути більше саме українських подій, які будуть згадуватися і також відзначатися. І щоб наш українських дух зміцнювався,
– сказав член місцевої територіальної оборони Влад Шмулич.

Участь у реконструкції взяли і кілька АТОвців, щоправда, для них війна – не спогади, а сьогодення. І їхні окопи, які всього за кількасот кілометрів, справжні.

Теги: Новини України Історія Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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