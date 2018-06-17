На Харківщині водій легкової автівки в'їхав в групу велосипедистів: є загибла

На Харківщині об 11.10 годині в смт Безлюдівка водій легкової автівки скоїв наїзд на групу велосипедистів. В наслідок аварії загинула жінка, особа якої наразі встановлюється.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Внаслідок аварії загинула жінка, особа якої наразі встановлюється. Також в результаті ДТП постраждали двоє осіб – 16-річні хлопці доставлені до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги з забоями та ранами. Інший потерпілий від госпіталізації відмовився", – йдеться у повідомленні поліції.

За кермом автівки "ВАЗ", що скоїла наїзд, був 42-річний чоловік.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.