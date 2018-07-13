На Харківщині юнака вбило струмом через розваги на залізниці: фото 18+
Ввечері 12 липня, у місті Балаклія Харківської області внаслідок торкання до лінії електропередач на залізничних коліях загинув 18-річний хлопець.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
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Як розповіли у поліції, загиблий разом з другом поверталися додому після прогулянки попри залізничні колії.
Об'єктом розваг для хлопців стали вантажні вагони. 18-літній парубок вирішив залізти на один з них та перевірити, чи витримає його лінія електромережі. Доторкнувшись до дроту, хлопець отримав удар електричним струмом та впав на землю. Розряд струму виявився смертельним для юнака, і він помер на місці трагедії,
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці внесли факт події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Наразі у поліції втановлюють усі обставини події.
На Харківщині 18-річний хлопець загинув від удару струмом