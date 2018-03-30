На Харківщині зафіксовано масове інфекційне захворювання серед дітей

Прокуратура зайнялася справою щодо інфекційного захворювання 44 дітей на Харківщині. Госпіталізовано було також і співробітницю навчального закладу, де навчаються діти.

Як повідомили у ГПУ, в одній із загально-освітніх шкіл Борівського району області сталося інфекційне захворювання учнів. Спочатку у четвер, 29 березня, до сільської амбулаторії звернулося 16 учнів зі скаргами на погане самопочуття. Дітям було поставлено попередній діагноз "ротавірусна інфекція" та призначено амбулаторне лікування.

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Наступного дня, 30 березня, до школи не з'явилося 44 учні. Після обстеження лікарями районної центральної лікарні разом із спеціалістами Обласної інфекційної лікарні, 40 дітям було поставлено діагноз "ротавірусна інфекція", 4 – "кишкова інфекція".

Крім того з аналогічними скаргами на погане самопочуття до Борівської центральної лікарні звернулася і співробітниця навчального закладу. Жінку госпіталізовано.

Наразі діти проходять амбулаторне лікування та знаходяться у задовільному стані.

Досудове розслідування триває.