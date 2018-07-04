На Харківщині загинув військовослужбовець під час завантаження бронетехніки

На Харківщині військовослужбовець загинув під час завантаження бронетехніки на залізничні платформи. Смертельний випадок стався у вівторок, 3 липня.

Про це повідомляє прес-центр Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

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3 липня у Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки механік водій однієї з військових частин оперативного командування "Схід" – старший сержант Скус Олександр Дмитрович – отримав травми, несумісні з життям, – йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця.

"Попередньо встановлено, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт. В усіх військових частинах та установах оперативного командування вживаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців", – додають у оперативному командуванні.