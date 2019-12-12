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      На Харківщині затримали сімейну пару, яка торгувала наркотиками

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      Поліція впіймала подружжя, яке торгувало наркотиками / hk.npu.gov.ua

      Правоохоронці виявили в подружжя майже тонну наркотичної суміші, вартість на "чорному" ринку становить близько півмільйона гривень. У ході затримання було вилучено 50 мішків із сумішшю макового насіння та макової соломи, 79 пляшок розчинника, ваги, полімери та інші речові докази.

      Бізнес у них був масштабний, зазначають у відділку поліції Харківської області.

      До теми: На Дніпропетровщині затримали одного з головних реалізаторів метамфетаміну в регіоні

      Поліція встановила, що кримінальним бізнесом вже протягом 2018 – 2019 років займалась пара: 38-річний чоловік та його 38-річна дружина, з Красноградщини. Вони розфасовували наркотики та збували наркозалежним за допомогою поштових відправлень по всій території України.

      наркотики харків поліція
      Поліція впіймала подружжя, яке торгувало наркотиками / Фото: Нацполіція

      наркотики харків поліція
      Поліція впіймала подружжя, яке торгувало наркотиками / Фото: Нацполіція

      Під час проведення 5 санкціонованих обшуків за місцем мешкання подружжя у приватному домоволодінні поліцейські вилучили 50 мішків із сумішшю макового насіння та макової соломи вагою приблизно 800 кг, розчинник в кількості 79 пляшок вагою 52 кг, промислові ваги, полімерні пакети, кілька десятків сім-карт мобільних операторів, банківські картки, паперові накладні за 2019 рік із зазначенням клієнтури та цифрові носії інформації.

      наркотики харків
      Поліція впіймала подружжя, яке торгувало наркотиками / Фото: Нацполіція

      Наразі вирішується питання про затримання подружньої пари та про оголошення їм підозри у скоєнні кримінального правопорушення. Відповідно до санкцій статті злочинцям загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

      Харків наркотики
      Поліція впіймала подружжя, яке торгувало наркотиками / Фото: Нацполіція

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Харкова Кримінал Наркотики
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