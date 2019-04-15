На Харківщині згорів храм УПЦ МП (відео)

Інцидент трапився у неділю, 14 квітня, в місті Люботин Харківської області. Там пожежа пожежа охопила Миколаївський храм Української православної церкви Московського патріархату.

Під час пожежі в храмі обвалився купол. Момент руйнування очевидці зняли на відео.

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За даними надзвичанйиків, повідомлення про займання храму на вулиці Чудновського, 11 вони отримали о 18:10. До 19:40 пожежникам вдалося зупинити поширення вогню.

За попередньою інформацією, вогонь охопив 120 квадратних метрів приміщення. До ліквідації пожежі було залучено 6 рятувальних підрозділів.

Інформації про постраждалих під час пожежі немає. Коли пожежники приїхали на виклик, храм був уже закритий. Служба закінчилася о 15:30.



Купол почав димітися, загорівся та згодом обвалився



Пожежу приборкувало 6 рятувальних бригад

Причини виникнення пожежі у храмі наразі невідомо.

Відомо, що храм був побудований у 1890 році. За часів Другої світової війни він був зруйнований та відновлений вже у 1975 році.

Дивіться відео: пожежа у храмі на Харківщині