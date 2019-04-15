08:15
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      На Харківщині згорів храм УПЦ МП (відео)

      684 Читать новость на русском
      У Харківській області згоріла УПЦ МП
      У Харківській області згоріла УПЦ МП / Скріншот

      Інцидент трапився у неділю, 14 квітня, в місті Люботин Харківської області. Там пожежа пожежа охопила Миколаївський храм Української православної церкви Московського патріархату.

      Під час пожежі в храмі обвалився купол. Момент руйнування очевидці зняли на відео.

      Читайте також: В Канаді згорів Український культурний центр: фото та відео

      За даними надзвичанйиків, повідомлення про займання храму на вулиці Чудновського, 11 вони отримали о 18:10. До 19:40 пожежникам вдалося зупинити поширення вогню.

      За попередньою інформацією, вогонь охопив 120 квадратних метрів приміщення. До ліквідації пожежі було залучено 6 рятувальних підрозділів.

      Інформації про постраждалих під час пожежі немає. Коли пожежники приїхали на виклик, храм був уже закритий. Служба закінчилася о 15:30.

      Пожежа, Харківщина, Церква
      Купол почав димітися, загорівся та згодом обвалився 

      Пожежа, Харківщина, Церква
      Пожежу приборкувало 6 рятувальних бригад

      Причини виникнення пожежі у храмі наразі невідомо.

      Відомо, що храм був побудований у 1890 році. За часів Другої світової війни він був зруйнований та відновлений вже у 1975 році.

      Дивіться відео: пожежа у храмі на Харківщині

       

      blog_ava
      У Сомалі авіаударом вбили заступника лідера терористів "Ісламської держави"
      сьогодні
      482
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      2149
      Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      сьогодні , 07:30 Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 218
      Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      14 квітня , 22:00 Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1402
      Найсмішніші меми тижня: гра престолів в Україні і маленьке кладовище Путіна у Санкт-Петербурзі
      14 квітня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: гра престолів в Україні і маленьке кладовище Путіна у Санкт-Петербурзі
      1819
      Зведення "стіни" на кордоні з РФ та гучний скандал у Верховій Раді – топ-5 відео тижня
      14 квітня , 19:31 Зведення "стіни" на кордоні з РФ та гучний скандал у Верховій Раді – топ-5 відео тижня
      1578
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук