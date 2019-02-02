На Харківщині зіткнулися два автомобілі: є жертви

На трасі Київ – Харків-Довжанський водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався в автомобіль "Таврія". Внаслідок зіткнення машин загинула жінка та є постраждалі.

Нещасний випадок стався у ранок неділі, 2 лютого, інформує прес-служба Національної поліції Харківської області.

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Автомобіль "Таврія" стояв на узбіччі. Його власники якраз намагалися виштовхати машину із снігової заметілі, коли на них наскочив мікроавтобус Mercedes Sprinter.

В результаті аварії одна жінка померла на місці, ще троє людей травмувалися. До лікарні госпіталізували 41-річного чоловіка і 46-річну жінку, які отримали травми різного ступеня тяжкості. У водія мікроавтобуса виявили травму голови, його також доставили до місцевої лікарні.



Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався в автомобіль "Таврія"