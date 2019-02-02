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      На Харківщині зіткнулися два автомобілі: є жертви

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      На Харківщині внаслідок ДТП загинула жінка, ще троє людей отримали травми
      На Харківщині внаслідок ДТП загинула жінка, ще троє людей отримали травми / Національна поліція Харківської області

      На трасі Київ – Харків-Довжанський водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався в автомобіль "Таврія". Внаслідок зіткнення машин загинула жінка та є постраждалі.

      Нещасний випадок стався у ранок неділі, 2 лютого, інформує прес-служба Національної поліції Харківської області.

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      Автомобіль "Таврія" стояв на узбіччі. Його власники якраз намагалися виштовхати машину із снігової заметілі, коли на них наскочив мікроавтобус Mercedes Sprinter.

      В результаті аварії одна жінка померла на місці, ще троє людей травмувалися. До лікарні госпіталізували 41-річного чоловіка і 46-річну жінку, які отримали травми різного ступеня тяжкості. У водія мікроавтобуса виявили травму голови, його також доставили до місцевої лікарні.  

      ДТП Аварія Харківська область
      Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався в автомобіль "Таврія"

       

       

      Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
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