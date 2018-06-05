На Харківщині знайшли повішеним активіста: правозахисник підозрює вбивство

У Чугуєві, що на Харківщині, 5 червня знайшли повішеним юного екоактивіста з селища Есхар Миколу Бичка.

Про це у Facebook написав правозахисник Роман Лихачов.

За його словами, Бичко був активним членом громади Есхара і адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара". Він неодноразово піднімав проблему забруднення місцевих водойм, а 16 травня написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія.

Самогубство інсценовано грубо і цинічно, можу привести масу доказів, та й пофігізм поліції підказує, що все спишуть на швидку руку і на гальмах,

– додав правозахисник.

За словами Лихачова, Бичка він знав особисто, бо той радився з ним щодо громадської діяльності.

Як зазначає УП, у поліції підтвердили факт загибелі молодої людини 1994 року народження. Правоохоронці розповіли, що тіло знайшли в лісі без ознак насильницької смерті. Провадження відкрили за статтею 115 КК України ("вбивство") з приміткою "самогубство".