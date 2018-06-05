02:26
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

На Харківщині знайшли повішеним активіста: правозахисник підозрює вбивство

127 Читать новость на русском
Микола Бичко
Микола Бичко / Фото з соцмереж

У Чугуєві, що на Харківщині, 5 червня знайшли повішеним юного екоактивіста з селища Есхар Миколу Бичка.

Про це у Facebook написав правозахисник Роман Лихачов.

За  його словами, Бичко був активним членом громади Есхара і адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара". Він неодноразово піднімав проблему забруднення місцевих водойм, а 16 травня написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія.

Самогубство інсценовано грубо і цинічно, можу привести масу доказів, та й пофігізм поліції підказує, що все спишуть на швидку руку і на гальмах,
– додав правозахисник.

За словами Лихачова, Бичка він знав особисто, бо той радився з ним щодо громадської діяльності.

Як зазначає УП, у поліції підтвердили факт загибелі молодої людини 1994 року народження. Правоохоронці розповіли, що тіло знайшли в лісі без ознак насильницької смерті. Провадження відкрили за статтею 115 КК України ("вбивство") з приміткою "самогубство".

Теги: Новини України Новини Харкова Кримінальні новини Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
5 червня, 23:00 Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
Віталій Дейнега 1519
Головні новини 5 червня: самогубство режисера Кантера, заяви Путіна та пожежа у Чорнобилі
5 червня, 22:25 Головні новини 5 червня: самогубство режисера Кантера, заяви Путіна та пожежа у Чорнобилі
3101
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
720
О "ритуальных" убийствах для Путина
5 червня, 22:01 О "ритуальных" убийствах для Путина
Злой Одессит 896
Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
5 червня, 21:01 Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
1784
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук