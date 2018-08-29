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На Херсонщині сільський голова вимагав хабара пшеницею

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Навіть пшениця може бути хабарем
Навіть пшениця може бути хабарем / Фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали голову Зарічненської сільської ради, що у Херсонській області, за підозрою у хабарництві. Він начебто вимагав у підприємців 70 тонн пшениці та 116 гектарів землі.

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

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"Високопосадовець вимагав у керівників місцевого фермерського господарства неправомірну вигоду у вигляді 70 тонн пшениці загальною вартістю 400 тисяч гривень та право користування в сільськогосподарських цілях земельною ділянкою площею 116 гектарів", – зазначили в ГПУ. 

За це сільський голова обіцяв не встромляти палиці в колеса під час збирання фермерським господарством врожаю соняшника.

Підозрюваного затримали за статтею 208 КПК України після передачі йому договорів суборенди земельної ділянки та 30 тонн зерна на суму 180 тисяч гривень.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу,
– додали у повідомленні. 

 

Теги: Новини України Корупція ГПУ Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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