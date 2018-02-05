На Херсонщині вантажівка врізалася в автобус, є постраждалі

На Херсонщині вантажний автомобіль DAF наїхав на автобус "Еталон", в якому перебували 19 пасажирів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Аварія трапилася 4 лютого близько 20 години в районі 200 кілометра автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

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Зі слів водія автобуса, під час руху заглох двигун і він зупинив транспортний засіб. В цей час позаду рухалася вантажівка.

Як розповів водій вантажівки, на відстані близько за 15 метрів він побачив на своєму шляху автобус. Загальмувати вже не було часу і сталося зіткнення.

Пасажирів автобуса шпиталізували.