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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Херсонщині відпочивальники загубилися на пляжі: їх розшукували 8 годин

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На пляжі у Залізному Порту загубились відпочивальники
На пляжі у Залізному Порту загубились відпочивальники / фото з відкритих джерел

Понад 8 годин двох відпочивальників із Вінницької області розшукували у курортному Залізному Порту та на його околицях. Знайшли у іншому курортному селищі, Лазурному. Заблукалі у своїх пошуках пройшли понад 20 кілометрів.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Херсонській області.

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Дві родини з Вінницької області відпочивали у Залізному Порту. 5 вересня о 10:00 8-річний хлопчик з однієї родини та 29-річний чоловік з іншої сім’ї (він має психічні відхилення) пішли на пляж. Приблизно о 15:00 батьки обох забили на сполох, адже додому дитина і чоловік не повернулися, їх мобільні телефони були відключені, а самостійні пошуки батьків на пляжі не увінчалися успіхом,
– йдеться у повідомленні.

Поліцейські відразу ж кинулись на пошук зниклих: перевіряли розважальні заклади, ігротеки, опитували працівників кіосків, магазинів, але ніхто не бачив зниклих. Також працівники поліції звернулися до мобільного оператора з проханням розіслати смс-повідомлення про зниклих хлопчика і чоловіка.

Хлопчика та чоловіка розшукали пізно ввечері о 23:00 зовсім не у тому районі, де вони зникли, а у селищі Лазурне Скадовського району. Вдалось це зробити завдяки небайдужості водія автомобіля, який на дорозі у Лазурному помітив чоловіка з маленьким хлопчиком і запропонував їх підвезти. Коли пасажири сказали, що їм потрібно у Залізний Порт, водій зрозумів, що вони загубилися і відвіз втомлених мандрівників на поліцейську станцію "Лазурне".

Чоловік та хлопчик, загубившись, пройшли понад 20 кілометрів. Як пояснив 8-річний хлопчик, він з дорослим другом спочатку гуляв по пляжу, а потім вони загубилися. Він не знав, як повернутися додому, тому йшов слідом за своїм товаришем.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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