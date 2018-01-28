На Херсонщині замерзло море: неймовірні фото та відео
16:09, сьогодні 3334 Читать новость на русском
Біля села Щасливцеве, що на Херсонщині, замерзла вода в Азовському морі. Неймовірні фото та відео опублікував користувач Тимур Аджібіляков на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, фото зроблені 28 січня.
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"Азовське море на Арабатській Стрілці біля села Щасливцеве, на вулиці -1, ходити по льоду не рекомендується", –прокоментував фото Аджібіляков.
На кадрах видно, що поверхня води повністю біла, скута кригою.
При цьому вже завтра у Херсонщині прийде потепління – вдень синоптики прогнозують до +4 градусів тепла.
Джерело: 24 Канал
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