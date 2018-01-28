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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Херсонщині замерзло море: неймовірні фото та відео

16:09, сьогодні 3334 Читать новость на русском
На Херсонщині замерзло море
На Херсонщині замерзло море / Фото з соцмереж

Біля села Щасливцеве, що на Херсонщині, замерзла вода в Азовському морі. Неймовірні фото та відео опублікував користувач Тимур Аджібіляков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, фото зроблені 28 січня.

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"Азовське море на Арабатській Стрілці біля села Щасливцеве, на вулиці -1, ходити по льоду не рекомендується", –прокоментував фото Аджібіляков.

На кадрах видно, що поверхня води повністю біла, скута кригою.

При цьому вже завтра у Херсонщині прийде потепління – вдень синоптики прогнозують до +4 градусів тепла.

Теги: Новини України Новини Херсона Погода
Джерело: 24 Канал
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