На Херсонщині збудують житлове містечко для переселенців з Криму

У Генічеську хочуть збудувати житловий квартал для переселенців з окупованого Криму. Представники місцевої влади опублікували відповідний проєкт.

Про це повідомив заступник голови Херсонської ОДА Сергій Козир у фейсбуці.

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На вільній від забудови земельній ділянці площею 4,5 гектари планують збудувати шість чотирьох поверхових будинків з двома під’їздами. Загалом буде 336 нових квартир. Орієнтована вартість проєкту становить 160 мільйонів гривень.

Наразі готують звернення до Міністерства розвитку громад та територій України, щоб отримати фінансову підтримку. Після цього почнуть будівництво.