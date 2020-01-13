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      На Херсонщині збудують житлове містечко для переселенців з Криму

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      Приблизно так виглядатиме нове житлове містечко / facebook

      У Генічеську хочуть збудувати житловий квартал для переселенців з окупованого Криму. Представники місцевої влади опублікували відповідний проєкт.

      Про це повідомив заступник голови Херсонської ОДА Сергій Козир у фейсбуці.

      Цікаво також: Кабмін виділив 13 мільйонів гривень на тимчасове житло для переселенців

      На вільній від забудови земельній ділянці площею 4,5 гектари планують збудувати шість чотирьох поверхових будинків з двома під’їздами. Загалом буде 336 нових квартир. Орієнтована вартість проєкту становить 160 мільйонів гривень.

      Наразі готують звернення до Міністерства розвитку громад та територій України, щоб отримати фінансову підтримку. Після цього почнуть будівництво.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Окуповані території Новини Херсона Будівництво Переселенці
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