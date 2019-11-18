На Хмельниччині чиновник прив’язав до авто свого собаку та протягнув дорогою – відео (18+)

З причепленим собакою до позашляховика чоловік проїхав близько 1,5 кілометра. На відео, які зняли очевидці, у жорстокому власникові пса впізнали директора Державного архіву Хмельницької області та колишнього заступника мера.

Спинили чоловіка у Красилівському районі Хмельницької області. Небайдужі домоглися того, щоб чоловік відв'язав собаку та викликали поліцію.

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Пес сильно постраждав, але залишився живим. Наразі він перебуває під опікою волонтерів.



Собака біг за позашляховиком свого господаря / фото з фейсбук-сторінки

Чоловік, який працює директором Державного архіву Хмельницької області, як зазначають користувачі соцмереж, сказав, що таким чином хотів покарати пса, який вкусив його матір.

19 листопада вранці зоозахисники планують провести протестну акцію під Зарічанським управлінням поліції. Вони вимагатимуть покарання для жорстокого власника собаки та напишуть колективну заяву.

Чиновнику загрожує штраф від 3400 до 5100 грн або позбавлення волі від шести місяців до 3 років.

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