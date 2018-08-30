На Хмельниччині патрульних затримали на хабарі

У Хмельницькій області затримали двох працівників поліції за вимагання хабара у нетверезого водія.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Патрульні виявили за кермом чоловіка напідпитку і за непритягнення водія до адміністративної відповідальності поліцейські зажадали від нього 20 тисяч гривень.



Фото вилучених грошей

Патрульних затримали відразу після одержання ними першої частини хабара – 16 тисяч гривень,

– йдеться в повідомленні.

Зараз фігуранти затримані в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри.



Фото затримання

Нагадаємо, голова районної держадміністрації на Хмельниччині отримав хабар за вирішення питань щодо документації відносно фермерського господарства.