На Хмельниччині патрульних затримали на хабарі
У Хмельницькій області затримали двох працівників поліції за вимагання хабара у нетверезого водія.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
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Патрульні виявили за кермом чоловіка напідпитку і за непритягнення водія до адміністративної відповідальності поліцейські зажадали від нього 20 тисяч гривень.
Фото вилучених грошей
Патрульних затримали відразу після одержання ними першої частини хабара – 16 тисяч гривень,
– йдеться в повідомленні.
Зараз фігуранти затримані в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри.
Фото затримання
Нагадаємо, голова районної держадміністрації на Хмельниччині отримав хабар за вирішення питань щодо документації відносно фермерського господарства.