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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Хмельниччині патрульних затримали на хабарі

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Поліція
Поліція / Фото з відкритих джерел

У Хмельницькій області затримали двох працівників поліції за вимагання хабара у нетверезого водія.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Патрульні виявили за кермом чоловіка напідпитку і за непритягнення водія до адміністративної відповідальності поліцейські зажадали від нього 20 тисяч гривень.

Поліція хабар Корупція
Фото вилучених грошей

 Патрульних затримали відразу після одержання ними першої частини хабара – 16 тисяч гривень,
– йдеться в повідомленні.

Зараз фігуранти затримані в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри.

Гроші Хабар Поліція Хмельницький
Фото затримання

Нагадаємо, голова районної держадміністрації на Хмельниччині отримав хабар за вирішення питань щодо документації відносно фермерського господарства.

Теги: Новини України Новини Хмельницького Поліція Хабар Корупція
Джерело: 24 канал
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