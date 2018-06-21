На Хмельниччині поминальний обід завершився масовим отруєнням
У Ярмолинцях, що на Хмельниччині, щонайменше 16 людей отруїлися під час поминок у місцевому кафе.
Про це пише "Сайт міста Хмельницького".
Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої важкості, їх життю нічого не загрожує.
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За словами начальника головного управління Держпродспоживслужби Ігоря Баланюка, кількість постраждалих може зрости.
В управлінні повідомили, що причиною отруєння найімовірніше стали харчові продукти. Достеменну причину отруєння назвуть після експертизи.
Джерело: 24 Канал
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