На Хмельниччині страус влаштував колапс на дорозі: курйозне відео

На Хмельниччині страус влаштував колапс на дорозі. Люди зняли на відео як страус бігає по дорозі, змушуючи водіїв гальмувати.

Курйозний випадок стався у селі Крупець у Славутському районі Хмельницької області. Очевидці опублікували фото і відео на Facebook-сторінці.

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На відео видно, що страус дуже збентежений. Він хаотично рухається на проїзній частині дороги.

Згодом з'явився якийсь чоловік, який намагався прогнати чи схопити страуса. Однак, птах не реагував на його дії. Невідомо, чи чоловік є господарем птиці.

Пізніше чоловік з разом з стаусом пішли у невідомому напрямку.

На Хмельниччині страус влаштував колапс на дорозі: дивіться відео

До слова, люди замурували голубів у прольотах між під'їздами однієї з багатоповерхівок у Бердянську. Невдовзі голуби в неволі почали гинути від голоду, а в під'їзді з'явився жахливий запах.