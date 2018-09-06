На Хмельниччині в іноземця знайшли зброю та наркотики

6 вересня у Хмельницькій області, у місті Шепетівка, в автівці громадянина Молдови знайшли наркотики й гранату, а в будинку — гранатометний постріл.

Про це на сторінці у Facebook повідомив на­чаль­ник Ше­пе­тівсь­ко­го ВП Ва­силь Шкін­дюк.

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Працівники Шепетівського відділу поліції спільно з працівниками служби безпеки України, під час проведення санкціоновано обшуку в будинку 53-річного громадянина Молдови, який перебуває на території України на законних підставах, вилучили постріл до автомата ВОГ-25.

Також в його автомобілі знайшли гранату РГД-5 і два поліетиленових пакети з маріхуаною вагою близько 500 грамів.

Нагадаємо, 30 серпня, на Хмельниччині, патрульні виявили за кермом чоловіка напідпитку і за непритягнення водія до адміністративної відповідальності поліцейські зажадали від нього 20 тисяч гривень.