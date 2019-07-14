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      На Хмельниччині з ножем напали на кандидата у нардепи: політик звинувачує екс-регіонала Герегу

      336 Читать новость на русском
      Назарій Чепко
      Назарій Чепко / Facebook-сторінка Назарія Чепка

      На Хмельниччині невідомий скоїв напад на кандидата у нардепи від "Свободи" Назарія Чепка. Політику, зокрема, завдали удар ножем у груди. Політик у всьому звинувачує свого конкурента – , колишнього "регіонала", чинного парламентаря та водночас співвласника мережі "Епіцентр" Олександра Герегу.

      Інцидент трапився уночі проти 13 липня у подвір’ї будинку, де мешкає Чепко. Про напад сповістив він сам на своїй сторінці у Facebook. Також кандидат у нардепи оприлюднив фото поранення.

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      У коментарі громадянській мережі ОПОРА, Чепко зазначив, що нападник цілився без жодних слів ножем у серце, але удар йому вдалося відбити, відтак обійшлось без серйозних наслідків. Обличчя зловмисника він не бачив.

      У відеозверненні політик заявив, що удень перед нападом він із командою у місті розклеювали листівки з фрагментами програми "Схеми", що розповідала про діяльність Гереги в окупованому Криму.

      Герега, Чепко, Хмельницький, напад, вибори
      Герега, Чепко, Хмельницький, напад, вибори
      Листівки з копроматом на Герегу, які розклеював Чепко 

      Ми роздали листівку, в якій опублікували розслідування програми "Схеми", після чого до мого побратима, який займається агітацією в Ярмолинцях, підійшла невідома людина віком 25-30 років і запитала, чи це він підтримує там Чепка Назара. На ствердну відповідь незнайомець сказав: "Ну, дивись, щоб тобі не загнали тепер в око ножа"… І відбулось це після листівок, які дали дуже хороший ефект,
      – переконує Чепко.

      За його словами, після цих листівок до нього та його друзів, що допомагали з агітацією, почали надходити погрози, зокрема погрожували позивами до суду.

      Також кандидат у нардепи зауважив, оскільки обличчя нападника не бачив і немає свідків нападу, то вирішив не писати заяву до поліції. Щоправда, Чепко все ж дав пояснення правоохоронцям щодо інциденту: і вночі в лікарні, і вдень у відділі поліції, і згодом СБУ. Однак, від проходження судово-медичної експертизи відмовився.

      У Гереги вже прокоментували закиди у його бік. Його представник Валерій Парамей заявив, що обвинувачення з боку Чепка є необґрунтованими та непідтвердженими жодними фактами чи доказами.

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      Необгрунтовані звинувачення щодо політичних опонентів – найпоширеніший спосіб брудної агітації. Тому сприймаємо заяву кандидата в народні депутати Назарія Чепка про напад на нього намаганням дискредитувати свого політичного конкурента на виборчому окрузі. Якщо на кандидата вчинено напад, то він має право звернутися до правоохоронних органів. Правоохоронці є зобов’язаними провести слідчі дії та вжити всіх заходів для того, щоб знайти злочинця. Але це не має робити сам кандидат. Крім того, наразі він до правоохоронних органів не звертався,
      – сказав він.

      Водночас Парамей нагадав, що відповідно до законодавства за дії, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації, передбачено цивільно-правову відповідальність".

      Коментар представників Гереги щодо закидів з боку Чепка: дивіться відео 

      Додамо, що  Олександр Герега та Назарій Чепко балотуються у виборчому окрузі №192 (Хмельницька область). Позачергові парламентські вибори заплановано на 21 липня. 

      Що відомо про Назарія Чепка? Він є представником "Свободи", зокрема очолює Хмельницький обласний осередок дотичного до цієї політсили громадського об'єднання Сокіл". Відомо, що брав участь у бойових діях на Донбасі, зокрема захищав Донецький аеропорт.   

      Хто такий Олександр Герега? Він – народний депутат VII і VIII скликань. Спочатку був у фракції "Партії регіонів", але вийшов з неї 21 лютого 2014 року. В останньому парламенті – позафракційний. Є співвласник мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова Лінія".

      Це вже не перший резонансний напад на представників "Свободи". Зокрема, наприкінці червня у Бахмуті на Сумщині невідомі напали на колишнього мера міста Артема Семеніхіна. Зловмисники завдали чоловікові тяжкі тілесні ушкодження, включно з травмою голови та пошкодженням грудей, внаслідок чого той опинився у лікарні. У нападі політик звинувачує свого конкурента на виборах до ВР – представника "Волі Народу" Ігоря Молотка.

      Крім того, у 2017 року внаслідок жорстокого побиття у Миргороді помер депутат міськради від "Свободи" Олег Супруненко, За життя чоловіка боролися упродовж трьох тижнів. У політсилі кажуть, що він став жертвою політичної розправи внаслідок депутатської діяльності.

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      Теги: Новини України Новини Хмельницького Парламентські вибори 2019 ВО "Свобода" Герега Олександр Володимирович
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