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На Хмельниччині затримали підполковника на хабарі

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

30 серпня, у Хмельницькій області, затримали підполковника ДСНС на хабарі в розмірі 1,3 тисячі доларів за ухилення від військової служби.

Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

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За 1 300 доларів хабара підполковник служби цивільного захисту обіцяв вирішити питання щодо не призову Хмельницьким ОМВК громадянина під час осіннього призову на строкову військову службу.

Кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення огляду місця події. Підполковника затримано одразу на місці вчинення злочину.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади,
– написав Лисенко.

Нагадаємо, 30 серпня, на Хмельниччині, патрульні виявили за кермом чоловіка напідпитку і за непритягнення водія до адміністративної відповідальності поліцейські зажадали від нього 20 тисяч гривень.

Теги: Новини України Хабар ДСНС Новини Хмельницького
Джерело: 24 Канал
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