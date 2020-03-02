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      На ходу загорівся автобус із пасажирами у Кривому Розі: є постраждалі

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      Унаслідок займання автобусу постраждало двоє чоловіків / 0564.ua

      Автобус у Кривому Розі загорівся під час руху. Пасажир та водій отримали опіки та були госпіталізовані.

      У Покровському районі Кривого Рогу загорівся автобус "ЛАЗ", повідомляє ДСНС. На момент загоряння в автобусі перебували водій і три пасажири.

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      За даними рятувальників, вони самостійно встигли покинути палаючий "ЛАЗ". Але водій і пасажир отримали опіки верхніх кінцівок та обличчя. Їх госпіталізували в опікове відділення клінічної лікарні.

      Полум'я автобус пожежа
      Автобус загорівся під час руху / Фото: 0564.ua

      Полум’я знищило автобус, попри всі зусилля рятувальників. До гасіння пожежі залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

      Автобус постраждалі пожежа
      Двоє чоловіків були госпіталізовані з опіками / Фото: 0564.ua

      Дивіться відео: як горів автобус у Кривому Розі

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Постраждалі Новини Кривого Рогу Пожежа
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