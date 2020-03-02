На ходу загорівся автобус із пасажирами у Кривому Розі: є постраждалі

Автобус у Кривому Розі загорівся під час руху. Пасажир та водій отримали опіки та були госпіталізовані.

У Покровському районі Кривого Рогу загорівся автобус "ЛАЗ", повідомляє ДСНС. На момент загоряння в автобусі перебували водій і три пасажири. Читайте також: У Києві дотла згоріла маршрутка: з'явилось відео початку пожежі За даними рятувальників, вони самостійно встигли покинути палаючий "ЛАЗ". Але водій і пасажир отримали опіки верхніх кінцівок та обличчя. Їх госпіталізували в опікове відділення клінічної лікарні.

Автобус загорівся під час руху / Фото: 0564.ua Полум’я знищило автобус, попри всі зусилля рятувальників. До гасіння пожежі залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Двоє чоловіків були госпіталізовані з опіками / Фото: 0564.ua Дивіться відео: як горів автобус у Кривому Розі