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      На ходу загорівся рейсовий автобус у Києві: відео

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      У Києві біля метро "Святошино" на ходу загорівся рейсовий автобус / Колаж 24 каналу

      У Києві поблизу станції метро "Святошино" прямо під час руху загорівся рейсовий автобус Volvo. Інцидент трапився на проспекті Перемоги, 89 удень 4 січня. На щастя, ніхто не постраждав.

      За інформацією ресурсу "Київ оперативний", самостійно ліквідувати займання до приїзду пожежників намагалися очевидці інциденту. Видання dtp.kiev.ua уточнює, що це були здебільшого водії машин, які проїздили повз.

      До речі! На ходу загорівся автобус із пасажирами у Кривому Розі: є постраждалі

      За попередньою інформацією, яку повідомили рятувальники, в автобуса під час руху загорівся двигун. На щастя, у цей момент він їхав порожнім, тому в результаті ніхто не постраждав, пише "Інформатор".

      Рятувальникам, що прибули на місце інциденту, вдалося ліквідувати пожежу. Також сюди прибула бригада медиків і патрульні.

      До слова, на початку березня у Києві дощенту згоріла маршрутка. Автобус також спалахнув під час руху – загорівся його двигун. Водій встиг вивести усіх пасажирів з салону, однак сам отримав опіки.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пожежа Аварії та ДТП Транспорт Новини Києва
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