На ходу загорівся рейсовий автобус у Києві: відео

У Києві поблизу станції метро "Святошино" прямо під час руху загорівся рейсовий автобус Volvo. Інцидент трапився на проспекті Перемоги, 89 удень 4 січня. На щастя, ніхто не постраждав.

За інформацією ресурсу "Київ оперативний", самостійно ліквідувати займання до приїзду пожежників намагалися очевидці інциденту. Видання dtp.kiev.ua уточнює, що це були здебільшого водії машин, які проїздили повз.

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За попередньою інформацією, яку повідомили рятувальники, в автобуса під час руху загорівся двигун. На щастя, у цей момент він їхав порожнім, тому в результаті ніхто не постраждав, пише "Інформатор".

Рятувальникам, що прибули на місце інциденту, вдалося ліквідувати пожежу. Також сюди прибула бригада медиків і патрульні.

До слова, на початку березня у Києві дощенту згоріла маршрутка. Автобус також спалахнув під час руху – загорівся його двигун. Водій встиг вивести усіх пасажирів з салону, однак сам отримав опіки.