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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      На хокейному турнірі пісню з відомого радянського мультфільму прийняли за гімн країни: відео

      831 Читать новость на русском
      Збірна Білорусі
      Збірна Білорусі / Getty Images

      На товариському хокейному турнірі Mega Hockey Games, який проходив в Норвегії, стався курйозний епізод перед матчем господарів проти збірної Білорусі.

      Організатори змагань замість гімну Республіки Білорусь включили пісню групи "Пісняри" "Касіў Ясь канюшину", яку часто можна почути у відомому радянському мультфільмі "Ну, постривай".

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      Норвезькі уболівальники прослухали композицію стоячи, вирішивши, що це справжній гімн Білорусі.

       

       

      Сама гра завершилася перемогою Норвегії з рахунком 6:1.

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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