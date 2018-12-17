На хокейному турнірі пісню з відомого радянського мультфільму прийняли за гімн країни: відео
На товариському хокейному турнірі Mega Hockey Games, який проходив в Норвегії, стався курйозний епізод перед матчем господарів проти збірної Білорусі.
Організатори змагань замість гімну Республіки Білорусь включили пісню групи "Пісняри" "Касіў Ясь канюшину", яку часто можна почути у відомому радянському мультфільмі "Ну, постривай".
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Норвезькі уболівальники прослухали композицію стоячи, вирішивши, що це справжній гімн Білорусі.
Сама гра завершилася перемогою Норвегії з рахунком 6:1.
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Джерело: 24 Канал
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