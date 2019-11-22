На Хрещатику більше не буде головного символу Києва: деталі інциденту

У центрі Києва почали зникати молоді каштани. Натомість на їхньому місці висадили кущі ялівцю. У Київзеленбуді, зі свого боку, пояснили, що дерева висохли ще торік.

Подія набула розголосу після допису киянки Ірини Ковальчук, яка помітила, що з Хрещатика забрали каштани.

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Крім злості, це фото нічого не викликає. Хороший приклад, як КМДА бачить майбутнє нашого міста,

– прокоментувала повідомлення користувачка Ксенія Спіцина.

Також кияни публікують старі фото Хрещатика, на яких буйно зеленіють каштани.



Як колись на Хрещатику росли каштани

У Київзеленбуді розповіли, що каштани висохли ще в минулому році, і тоді їх планували замінити платанами. До цього у центрі міста провели експеримент, який показав, що платани є стійкішими до негативного міського середовища.

У комунальному підприємстві додали, що кущі ялівцю висадили тимчасово, перед цим лунки засадили квітами. Платани ж висаджуватимуть після реконструкції Хрещатика.

Як пояснив заступник гендиректор Київзеленбуду Дмитро Заруба, каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують в сучасних умовах міста. За його словами, дається взнаки забруднення і загазованість повітря, зміни клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль, з якою в Києві заборонено боротися хімічними засобами. Великої шкоди деревам заподіює і сіль, яку взимку використовують як засіб проти ожеледиці – вона руйнує кореневу систему дерев, пише "Сьогодні".

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Каштани у Києві

Заруба додав, що Київ без каштанів все ж не залишиться. У парках і скверах, де умови є сприятливішими, висаджуватимуть молоді каштани.

Зі свого боку, ми будемо рекомендувати висаджувати на головній вулиці саме ті дерева, які є стійкими до умов міста. Також будемо пропонувати влаштувати автоматичний полив дерев, і систему, за якою коріння дерев у подальшому не будуть псувати дорожнє покриття. У Львові, наприклад, висаджують дерева вздовж доріг в бетонні колодязні кільця. Тоді коріння ростуть вглиб і не руйнують проїжджу частину і тротуари,

– констатував заступник гендиректора "Київзеленбуду".