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      На Хрещатику більше не буде головного символу Києва: деталі інциденту

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      У центрі Києва на Хрещатику каштани замінили на ялівець, а потім тут посадять платани: подробиці того, що сталося / "Інформатор"

      У центрі Києва почали зникати молоді каштани. Натомість на їхньому місці висадили кущі ялівцю. У Київзеленбуді, зі свого боку, пояснили, що дерева висохли ще торік.

      Подія набула розголосу після допису киянки Ірини Ковальчук, яка помітила, що з Хрещатика забрали каштани.

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      Крім злості, це фото нічого не викликає. Хороший приклад, як КМДА бачить майбутнє нашого міста,
      – прокоментувала повідомлення користувачка Ксенія Спіцина.

      Також кияни публікують старі фото Хрещатика, на яких буйно зеленіють каштани.

      Хрещатик, дерева, каштани, скандал, Київ
      Як колись на Хрещатику росли каштани 

      У Київзеленбуді розповіли, що каштани висохли ще в минулому році, і тоді їх планували замінити платанами. До цього у центрі міста провели експеримент, який показав, що платани є стійкішими до негативного міського середовища.

      У комунальному підприємстві додали, що кущі ялівцю висадили тимчасово, перед цим лунки засадили квітами. Платани ж висаджуватимуть після реконструкції Хрещатика.

      Як пояснив заступник гендиректор Київзеленбуду Дмитро Заруба, каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують в сучасних умовах міста. За його словами, дається взнаки забруднення і загазованість повітря, зміни клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль, з якою в Києві заборонено боротися хімічними засобами. Великої шкоди деревам заподіює і сіль, яку взимку використовують як засіб проти ожеледиці – вона руйнує кореневу систему дерев, пише "Сьогодні".

      До речі! Для головної ялинки України готують особливі прикраси, вартістю майже 3 мільйони гривень

      Хрещатик, дерева, каштани, скандал, Київ
      Каштани у Києві 

      Заруба додав, що Київ без каштанів все ж не залишиться. У парках і скверах, де умови є сприятливішими, висаджуватимуть молоді каштани.

      Зі свого боку, ми будемо рекомендувати висаджувати на головній вулиці саме ті дерева, які є стійкими до умов міста. Також будемо пропонувати влаштувати автоматичний полив дерев, і систему, за якою коріння дерев у подальшому не будуть псувати дорожнє покриття. У Львові, наприклад, висаджують дерева вздовж доріг в бетонні колодязні кільця. Тоді коріння ростуть вглиб і не руйнують проїжджу частину і тротуари,
      – констатував заступник гендиректора "Київзеленбуду".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва КМДА Екологія
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